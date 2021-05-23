«ملهمون» على تلفزيون الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في إطلالة استثنائية، تقدّم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبر شاشة تلفزيون الشارقة، لمشاهديها أحدث برامجها التنموية «ملهمون» الذي يروي سيرة النجاح، ويسلط الضوء على منجزات نخبة من الشخصيات التي ساهمت وعلى امتداد سنوات متتالية في التأثير على مسيرة بناء الدولة، لما قدّمته من جهود في مختلف المجالات، حتى باتت نموذجاً يحتذى للأجيال الجديدة.

ويستعرض البرنامج الذي يبثّ أسبوعياً كلّ يوم الثلاثاء عند الساعة 10 مساءً، سيرة مصورة لشخصية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة على سلّم المجد محلياً وإقليمياً، حيث سيتعرّف المشاهدون هذا الأسبوع على الإعلامي محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، الذي تدّرج في المناصب والمهام حتى تولّى إدارة أهمّ منصة إعلامية محلية.

تفرّد في الطرح والرؤية الإخراجية

ويتخلل البرنامج الكثير من المشاهد والمواقف التي تروى على لسان الضيف بأسلوب إخراجي متميّز، حيث تنفرد الشخصية خلال الحلقة بالكاميرا لتتحدث عن مراحل مضيئة من حياتها، بأسلوب متسلسل ومشوّق، يأخذ المشاهدين رحلة إلى أبرز المحطات والمنجزات التي ساهمت في تشكيل شخصيته ونجاحاته.

ضيوف

وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي، المحاضر والكاتب في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنمية البشرية وتطوير المؤسسات، حيث سرد جوانب مهمة من حياته بدءاً من مراحل الطفولة والشباب، وصولاً إلى نيله الشهادات الدراسية، وقدّم العديد من القصائد التي اشتهر بها، وغيرها من اللوحات التي عكست شخصية الشاعر الإنسان.

تطبيق مرايا

ويتسنى للجمهور الذي لم يتمكن من متابعة البرنامج أثناء عرضه اليومي على القناة، مشاهدة جميع حلقاته عبر تطبيق «مرايا» الذي خصصته الهيئة بشكل مجاني ليكون منصّة ومكتبة رقمية تضمّ جميع الأعمال والمسلسلات والبرامج التي تبثها قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون طيلة العام، بشكل مجاني، يسهل الوصول إليه، وبدقّة وجودة عالية على صعيد الصوت والصورة على الرابط التالي https://maraya.sba.net.ae/title/593.