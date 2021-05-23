أدهم يطرح «مع احترامي»

أبوظبي (الاتحاد)

أغنية جديدة طرحها الملحن والمطرب العراقي «أدهم»، جمعته لأول مرة كمطرب مع كلمات المنتج والشاعر الإماراتي محمد سعيد حارب، وحملت عنوان «مع احترامي». وقال في مطلعها:

مع احترامي للي كبرو راسك علي

تآمن وثم تصدق ما تغيّر فيني شي

ما تحرك فيني ساكن ولا دارت الدنيا علي

كان الوفا مات فيهم فيني انا ما مات حي

مع احترامي للي بالحكي عليه جاد

ما نقصّتني هالملامه وعزي شفته فازدياد

وأعرب «أدهم» عن سعادته بغناء قصيدة من أشعار محمد سعيد حارب، بعد أن كانت التعاونات السابقة بينهم كملحن وشاعر، وقال: يحمل المنتج محمد سعيد حارب حساً مرهفاً كشاعر له رؤية وكلمة مختلفة في القصيد، وأصبح لدي سهولة في ترجمة مشاعره المكتوبة إلى ألحان، خاصة بعد مجموعة من الأعمال التي لحنتها لقصائده الذي تغنى بها عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وأبدى «أدهم» سعادته بالتفاعل الذي حصلت عليه أغنية «مع احترامي» من خلال عدد المشاهدات في «يوتيوب»، والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال يومين بعد طرحها ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية وتفاصيل إنتاجها.