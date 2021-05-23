مصر.. اعتراف رسمي بتشخيص حالات بالفطر الأسود

شعبان بلال (القاهرة)

أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني عن تشخيص حالة أو اثنين بمرض الفطر الأسود في مصر، مؤكداً عدم وجود دولة في العالم ليس بها هذه الفطريات الموجود منذ قديم الأزل.

وأوضح المسؤول المصري خلال تصريحات صحفية أن الفطر الأسود ليس مرتبطا بفيروس كورونا المستجد ولكنه مرتبط بضعف المناعة، محذرا من الاستخدام المفرط للكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة وسوء استخدام المضادات الحيوية.

وشدد حسني على أهمية التشخيص المبكر لمصابي الفطر الأسود لأن تطور المرض يتسبب في تدخلات جراحية تصل إلى استئصال أجزاء من الوجة كالعين، مؤكدا أن تلك المصاعفات لم تحدث في مصر إلا في حالات نادرة جدا.

وكشف الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في مصر، عن وجود علاج طبي متخصص لمرض الفطر الأسود قد يصل إلى التدخل الجراحي لإنقاذ حياة الإنسان المصاب به، مؤكدا أن هذا الفطر يتسبب في سواد الأنسجة وأن وصوله إلى الدورة الدموية أو الدماغ يسبب الوفاة.

وأكد عز العرب لـ "الاتحاد"، أن الفطر موجود في البيئة والتربة وجسم الإنسان لكن يصيب الأشخاص عندما تقل مقاومة مناعم الجسم لأي سبب، مشددا على عدم وجود علاقة مباشرة بين الفطر الأسود وفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أستاذ الباطنة المصري أن هذا الفطر له علاقة بضعف جهاز المناعة بشكل ملحوظ، مضيفا أنه نوع من الكائنات الانتهازية التي تصيب الإنسان ذو المناعة ضعيفة جدا.

ونصح عز العرب مرضى فيروس كورونا المستجد بعد البدء في استخدام علاج الكورتيزون لتسببه في ضعف المناعة بصورة كبيرة واحتمال الإصابة بهذا الفطر.

وفي وقت سابق، فجر شقيق الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان الفنان الراحل بمرض الفطر الأسود والمعروف بخطورته حيث يُصاب الناس بداء الفطريات التي يوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.