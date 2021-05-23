محمد حماقي يخسر 25 ألف دولار.. اعرف السبب

علي عبد الرحمن (القاهرة)

لا تزال حالة الجدل مستمرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أزمة حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجلة عضو مجلس الشيوخ المصري محمد المرشدي، لتتصاعد الأزمة مجدداً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر المنتج الفني منشوراً من خلال خاصية الأستوري على حسابه الرسمي بـ"أنستجرام"، قال فيها "عرفت دلوقتي إن صاحبي وأخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. يا أصيل يا محترم.."

وكان من المفترض أن يحيي محمد حماقي حفل زفاف نجلة عضو مجلس الشيوخ المصري نور المرشدي علي رجل الأعمال أمير عبد الوهاب، فى إحدى المنتجعات شرقي القاهرة، مع كل من تامر حسني واللبنانيين راغب علامة ونانسي عجرم، إلا أنه إعتذر عن حفل الزفاف بسبب حالة الحداد على وفاة الفنان الراحل سمير غانم، وأعاد مبلغ 25 ألف دولار قيمة أجره المتفق عليه.

فيما شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، صورة للفنانة دلال عبد العزيز تجمعها مع بناتها دينا وإيمي سمير غانم، قائلة "بشكر كل الأقلام التي أشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضراوي عدة مناسبات بالقاهرة لأصدقاء لي، الا اننا تركنا القضية الحقيقية وهو فقدان نجم كبير أسعدنا جميعاً، أرجو منكم التركيز فقط على الدعاء لـ دلال عبدالعزيز لتعود لبناتها وبيتها وندعو لها أن تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر"، وأضافت "وكما أن العزاء واجب كذلك واجب الفرح واجب، وخصوصاً لو العلاقة تحتم ذلك، الحزن في القلب ويؤكد أنا وكل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم، ارجوكم الدعاء لـ دلال".