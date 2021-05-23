مصرية تغلق باب مسجد أسفل منزلها بالطوب الأسمنتي.. والسبب غريب

أحمد عاطف (القاهرة)

فى واقعة مثيرة، أقدمت سيدة مصرية على غلق باب المسجد الذي يقع أسفل منزلها بالطوب الأسمنتي في أحد أحياء محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، ما أثار غضب سكان المنطقة لعدم قدرتهم على الدخول لأداء الصلاة.

وعلى الرغم مما قامت به وزارة الأوقاف المصرية من تحرير محضر بقسم شرطة سنسورس بالفيوم، ضد عزة عويس عبد الحليم، صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى، إلا أنها بررت موقفها بغلق المسجد بأن أهالي المنطقة يقومون بالاستحمام والنوم بداخله، حسبما ذكرت فى منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت السيدة فى منشور لها: "لو عايزين تعرفوا السبب الحقيقي لغلق الزاوية الأهلية (المسجد)، هو قيام أهل المنطقة القادرين البخلاء، بالاستحمام والنوم في عز الحر تحت المكيفات بالزاوية، وقيامهم بعد الصلاة بالجلوس على رصيف المنزل، والخوض في أعراض الناس غيبة ونميمة".

ولفتت صاحبة الواقعة الغريبة إلى أن البعض من أهالي منطقة الدرب الأحمر يشوهون المسجد بكتابة ألفاظ بذيئة داخل الخلاء: "هو كتابة الكلام والشتائم على باب الحمامات ضد مصر من ضروريات الاستعداد للوضوء والصلاة"، وذلك على حد وصفها.

وعن ما أثير عن الدعوات التي أطلقها البعض بأن السبب في غلقها للمسجد هو نيتها لبيعه قائلة: "المنزل ليس للبيع فكل واحد يلم لسانه وياريت تهتموا ببيوتكم وأبنائكم ونسائكم وتعبدوا ربكم"، مضيفة "أيهما أفضل بناء مسجد وبين كل مسجد 300 متر أو أقل أو إنشاء مشروع بالفلوس دي وفتح باب رزق وسد حاجات البشر ليحيوا عيشة كريمة " .