أصالة تهدد أنغام.. ما السبب؟!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

هددت المطربة السورية أصالة نصري المطربة أنغام بالذهاب إلي منزلها فى محاولة منها إنهاء الخلاف الذي نشب بينهما منذ أكثر من عام علي خلفية زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجاً من ابنة شقيق زوجها السابق طارق العريان، وهو الأمر الذي لم تتقبله نصري أنذاك، لتستمر القطيعة بينهما لأكثر من عام.

وحاولت أصالة الإعتذار إلى أنغام في شهر إبريل الماضي من خلال حسابها الرسمي "انستجرام"، قائلة " بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)"، لتعلق أنغام على منشورها قائلة "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".



لتعود قصة الخلاف إلي الأذهان مرة أخرى عقب تصريح أصالة إلي إحدي البرامج التلفزيونية أنها لن تستلم فى إنهاء الخلاف بينها وبين انغام وتذهب إلي منزلها قائلة "هاروح عندها البيت، باخد رفقاتنا المشتركين ورايحة أدق عليها وأكسر لها بيتها تكسير"، وجاء تصريحها بسبب عدم رد انغام علي اتصالاتها ورسائلها.



ومن جانب انغام ردت علي ازمتها مع أصالة قائلة "إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشيال ميديا"، مضيفة انها انزعجت من الطريقة التي صرحت بها أصالة، بأنها حاولت التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، حيث أكدت أنغام أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتس آب أو السوشيال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور في إطارها الشخصي"، وأختتمت تصريحها "كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح"، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد استعراض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها".