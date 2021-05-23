أغرب عصابة فى مصر .. تم ضبطها تهرب الدهون لهذا السبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف الأمن المصري عن أغرب قضية غش خلال اليومين الماضيين والتي وقعت أحداثها بمحافظة الجيزة (شمال مصر)، والذى كان أبطالها الأربعة يحاولون تهريب كمية كبيرة من الدهون الحيوانية مجهولة المصدر، على غير المعتاد بتهريب مواد غذائية وأموال، ما جعل رجال الأمن تشتبه فى الأمر.

وأعلن الأمن المصري أنه خلال مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة بدائرة قسم ثالث أكتوبر (17 كم من القاهرة)، تمكنت من ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وبحوزتهما سيارة ملاكي محملة بـ 175 كيلو جرام من الدهون الحيوانية، إضافة لضبط شخصين آخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بحوزتهما سيارة أجرة تاكسي محملة بـ150 كيلو جرام من الدهون الحيوانية.

وخلال التحقيقات اعترف أول شخصين بأنهما حصلا على تلك الدهون من مخزن تابع لأحد السلاسل التجارية بمدينة 6 أكتوبر (17 كم من القاهرة) لبيعها للشخصين اللذين تم ضبطهما لاحقا واللذين اعترفا بأنهما يمتلكان مطعما بدائرة مركز شرطة أوسيم، ويتم استخدام تلك اللحوم في المأكولات المقدمة بالمطعم.

وأوضح الأمن المصري فى بيان حصلت "الاتحاد" على نسخة منه أنه قد تم تحليل عينات من تلك الدهون، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات كما أنها مجهولة المصدر، فيما أحيل المتهمون للنيابة.