حورية فرغلي تتصدر تويتر.. والسر محمد رمضان

شعبان بلال (القاهرة) تصدرت الفنانة المصرية حورية فرغلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بعد لقاء تليفزيوني كشفت فيه عن تخلي الجميع عنها ورفض الفنان محمد رمضان لقائها أثناء تصوير إحدى المسلسلات.



وقالت فرغلي في تصريحاتها إن كل الأشخاص المقربين منها وأصدقائها وقت نجاحها، تخلوا عنها عندما تعرضت لأزمة وتوقفوا عن السؤال عنها لعدم وجود مصلحة من ورائها، مضيفة أنها قدمت عملين بدون أجر من أجل الفنان محمد رمضان ورغم ذلك رفض مقابلتها أثناء تصوير عمل فني بالقرب منه.

وسارع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى دعم الفنانة حورية فرغلي بعد تصريحاتها، معبرين عن حزنهم في تخلي الجميع عنها في وقت أزمتها ومعاناتها مع تشوه وجهها وظروفها النفسية السيئة.



وتسببت هواية حورية فرغلي في ركوب الخيل في أزمة كبيرة في حياتها، حيث تسببت في إجرائها 11 عملية جراحية فاشلة، ما جعلها تتجنب النظر إلى المرأة حتى لا ترى أنفها الذي تعرض لكسر، بالإضافة لمعاناتها من عدم الشم والتذوق، ثم شكواها من تجاهل الوسط الفني ووحدتها في منزلها الذي ظلت فيه لأشهر طويلة قبل السفر والعلاج في أميركا.

ودفعت تصريحاتها حول وحدتها وتخلي أصدقائها عنها من الوسط الفني إلى التفات كبير من الجمهور حولها على مواقع التواصل الاجتماعي لدعمها خلال الفترة المقبلة، وسط دعاء لها بالشفاء والنهوض مرة أخرى.



وقالت فرغلي إنها كانت وحيدة خلال فترة مرضها ولم يسأل عنها سوى أشخاص معدودين حتى أقاربها لم يسألوا عليها، مؤكدة أن كل من كان بجوارها تخلى عنها وتليفونها أصبح لا يرن.



وهاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الوسط الفني لتكرار مثل هذه المواقف بداية من حضور حفل زفاف بعد وفاة الفنان الكبير سمير غانم بساعات وكذلك ما تعرضت له الفنان حورية فرغلي.