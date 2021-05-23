أمينة خليل لـ"الاتحاد": حورية فرغلي مش "بنت خالتي"!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قالت الفنانة المصرية أمينة خليل إن حالة اللغط المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنها تربطها علاقة قرابة مع حورية فرغلي، ماهي سوى علاقة عائلية بعيدة بين جدتها ووالدة حورية فرغلي.

وأضافت خليل لـ"الاتحاد" حورية فرغلي ليست بإبنة خالتى، ولم يكن هناك إختلاط عائلي أو شخصي ولم تجمعنا مناسبات عائلية طوال حياتنا، أو حتي أعمال فنية منذ إحترافي المجال الفني منذ عام 2011.

وجاء توضيح أمينة بعد التصريحات الإعلامية التى وجهتها لها حورية فرغلي أثناء استضافتها فى إحدى البرامج التليفزيونية، ووجهت لها اللوم بعدم السؤال عنها أثناء فترة مرضها، وتابعت فرغلي تصريحها "مامتها بنت خالة مامتي، وهي لم تتصل بي دون معرفة السبب، في الأساس لسنا قريبين من بعض وهنا علاقة غريبة، ولكن هي لم تفكر في السؤال عني، ولم تأتني منها أو من والدتها أي رسالة حتى"

وأضافت فرغلي: "لا توجد بيننا مشاكل لكن الصراحة معرفهاش بشكل جيد، لأني طول عمري كنت أعيش خارج مصر وعرفتها عندما جئت مصر وكبرت، وأنا في الأساس في التمثيل قبلها، وكنت سعيدة جدا أنها موجودة، لكن كنت دائماً أراها في الكوافير مثلاً وكان هناك برود في التعامل".