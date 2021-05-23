كيف حول المصريون مرض الفطر الأسود إلى فكاهة؟

شعبان بلال (القاهرة) حول المصريون مرض الفطر الأسود الذي انتشر الحديث عنه خلال الأيام الأخيرة إلى مادة للسخرية والفكاهة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيس بوك.



وتعامل المصريون كعادتهم مع الأزمة بالحس الفكاهي في التعبير عن مخاوفهم من هذا المرض الذي يُصيب الأشخاص الذين يعانون مع ضعف المناعة وارتبط اسمه بفيروس كورونا المستجد.

ويتصدر مرض الفطر الأسود الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بعد تصريحات حول إصابة الفنان الكبير الراحل سمير غانم بعد قبل وفاته الجمعة الماضية، وهو ما لم يتم تأكيده من قبل الجهات الرسمية.



ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً وفيديوهات فكاهية عن مرض الفطر الأسود كمادة للسخرية، وسط مخاوف عالمية من علاقة هذا المرض بفيروس كورونا المستجد.

واعتاد المصريون على تحويل الأزمات والحديث عنها بطريقة ساخرة، وهو ما ظهر في منشوراتهم المتعلقة بمرض الفطر الأسود التي عبروا فيها بطريقة فكاهية عن مخاوفهم من هذا المرض.



وفي وقت سابق، فجر شقيق الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان إصابة الفنان الراحل بمرض الفطر الأسود والمعروف بخطورته حيث يُصاب الناس بداء الفطريات التي يوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.



ويصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ، وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض التي تتسبب بضعف المناعة.



ويمكن أن يتطور مرض الغشاء المخاطي أيضا على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.