إلهام شاهين: هذه حقيقة حضوري زفافاً بعد جنازة سمير غانم

حالة من الغضب طالت عدداً من الفنانين المصريين بسبب ما قيل عن حضورهم حفل زفاف بعد ساعات من وفاة الفنان المصري سمير غانم، حيث شاركوا في دفنه بالصباح، وبعدها تواجدوا في حفل الزفاف بالمساء.

وانتشر مقطع فيديو ليسرا وهي بصحبة عمرو دياب، خلال إحيائه حفل الزفاف، فيما كانت هناك صورة تجمع إلهام شاهين وليلى علوي وعدداً آخر من الأصدقاء.

ووفقاً "للعربية. نت" كشفت إلهام شاهين عن موقفها، مؤكدة على كونها لم تحضر أية أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة، مشيرة إلى أن الصورة المنتشرة لها التقطت في الجونة قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم.

حيث كانت تتواجد هناك بصحبة مجموعة من الأصدقاء، وبمجرد علمها في اليوم التالي بوفاة سمير غانم، عادت هي وليلى علوي وهالة صدقي من أجل المشاركة في الجنازة، خاصة أن سمير غانم صديق عزيز وله مكانة خاصة لديهن.

ورفضت إلهام شاهين أن يتم توجيه الاتهامات إليها من قبل رواد السوشيال ميديا، خاصة أنه لا يحق لأحد أن يقيم مكانة زميلها لديها، في ظل ارتباطها بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الراحل وزوجته دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى بالوقت الحالي.

واعتبرت أنه لا يملك أحد القول بأنها حزينة أو ليست حزينة على فراق واحد من زملائها، في ظل ما تفرضه قواعد السوشيال ميديا بالوقت الحالي.