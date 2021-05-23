رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مخالفة لطفلة تتجول في الشارع ومعها حيوان مفترس.
ونوه المركز بمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، موضحا أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجنا أو غرامة قدرها 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) May 22, 2021
نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم
كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال#لاتقتلها_ولاتقتنيها https://t.co/v9WPuhoIa8