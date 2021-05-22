دروس خصوصية.. مجاناً

خولة علي (دبي)

سعياً إلى تحفيز الطلبة على زيادة مستوى التحصيل الدراسي، قدم الطالب حميد العيسائي (17 عاماً) مبادرة «عن بُعد» بعنوان «عونك أخي الطالب»، تتضمن بعض الدروس مجاناً في عدة مناهج تعليمية لطلبة الحلقتين بالأولى والثانية، من خلال منصة إلكترونية، معتمدة من برلمان قادة المستقبل التابع لوزارة التربية والتعليم.

حميد العيسائي، الطالب في المدرسة الإماراتية الحكومية في العين، قال: إن المبادرة تستهدف بناء عقول مفكرة، ساعية إلى مد العالم بابتكارات والعلوم النوعية لتحقق رخاء وسعادة الآخرين، من منطلق أهمية منظومة التعلم في تطور البشر وتقدم الدول.

وحول الهدف مما يقدمه، أشار إلى أن هذه المبادرة لسد الثغرات في التحصيل الدراسي، خصوصاً مع تداعيات أزمة «كورونا» والتعليم عند بُعد، فالبعض من دارسي الحلقتين الأولى والثانية واجهتهم صعوبة في استيعاب بعض دروس المنهج، لذلك تم التفكير في دعم العملية التعليمية بما يشبه الدروس الخصوصية لرفع مستوى التحصيل، لكن من دون مقابل، لافتاً إلى تواصل بعض الأشخاص معه من خارج الدولة، ممن لم يحظوا بفرصة جيدة للتحصيل نتيجة عدم قدرتهم على تحمل بعض التكاليف.

يشرح للمشاركين مستخدماً إشارات اليدين

ويضم المحتوى التعليمي الذي قدمه العيسائي اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، وبناء على رغبة أولياء الأمور، تمت إضافة مادتي (اللغة العربية والتربية الإسلامية) وفي الأيام المقبلة ستتم إضافة جميع المواد التعليمية عبر خدمات إلكترونية تستند إلى برامج تحفيزية.

وحول تجربته في هذه المبادرة، أشار إلى أنه لم يتوقع وصول عدد المشتركين إلى 200 طالب وطالبة من داخل الدولة وخارجها، مما يؤكد نجاح المبادرة على الرغم من قصر الفترة الزمنية التي مرت على تقديم خدماتها.

وقال: من الصعوبات التي واجهته طريقة الترويج للمبادرة ونشرها لتصل إلى أكبر قدر ممكن من الطلبة، بالإضافة إلى بعض المشاكل التقنية في عملية إضافة الطلبة على البرامج الإلكترونية للتخاطب عن بُعد، مضيفاً: الطموح لا يتوقف، فكوني شغوفاً بالعلم والمعرفة والتحدي، ونشأت في وطن لا يعرف المستحيل، أسعى إلى مواصلة مهتمي في خدمة الآخرين.