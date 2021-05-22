أزمات «نسل الأغراب» تضاعف مشاهداته

سعيد ياسين (القاهرة)

رغم الانتقادات الكثيرة التي طالت مسلسل «نسل الأغراب» خلال الأيام الماضية، وما تبعها من مشاكل وأزمات لا تزال أصداؤها مستمرة حتى الآن، إلا أن نسب مشاهدات المسلسل على المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وموقع المشاهدة الشهير «يوتيوب» تزايدت بشكل كبير، واحتلت العديد من مقاطع ومشاهد المسلسل محركات البحث، وجاء في مقدمتها مشهد مشاجرة «عساف الغريب» عقب خروجه من السجن مع «غفران»، وهو يردد مقولة: اتفرج على أبوك وهو بيقتل أبوك، الذي حقق 6 ملايين و300 ألف مشاهدة، وحقق مشهد لقاء «عساف» مع شقيقته التي جسدت دورها منة فضالي مليونين و700 ألف مشاهدة، كما تجاوزت مشاهدات مشهد قتل «غفران» لـ «سليم»، وهو يحتضنه، حاجز المليوني مشاهدة، وحققت مشاهد المواجهات بين «عساف» و«غفران» نسب مشاهدات عالية أيضاً.

وقال المؤلف والناقد الفني سمير الجمل لـ «الاتحاد»: إنه يتوقع أن تزيد نسب مشاهدة المسلسل في العروض التالية، بسبب النجومية الكبيرة التي يحظى بها بطلا العمل أحمد السقا وأمير كرارة، إلى جانب شغف قطاع كبير من الجمهور ممن لم يتمكن من متابعة العمل في رمضان لرؤية نجومه المفضلين، وأن المبالغات التي تحدث عنها الجمهور والنقاد، تمثل أحد عوامل الجذب الخاصة بالمسلسل الذي يلعب بطولته أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وادوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش.

وكانت أزمة المخرج محمد سامي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعدما أصدرت الشركة المنتجة لـ «نسل الأغراب» قراراً بوقف التعامل معه في أعمالها المقبلة، وما تبع ذلك من اتهامات من بعض المشاركين في المسلسل لسامي بالإساءة إليهم أثناء التصوير، في مقابل حملات تضامن ودفاع عنه من البعض الآخر ممن شاركوا في أعماله السابقة، ومنها مسلسلا «البرنس»، و«ولد الغلابة».