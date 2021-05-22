طفل يقود سيارة.. لن تتخيل عمره!

قاد صبي ألماني سيارة أسرته مسافة 150 مترا تقريبا، اليوم السبت، لكنه اصطدم في النهاية بإشارة مرور دون أن يصاب أحد بمخاطر.

وبحسب الوضع الحالي للتحقيقات فإن الطفل، البالغ من العمر 32 شهرا، أخذ مفتاح سيارة أحد الوالدين وبدأ تشغيلها وفقا لما أعلنته الشرطة

الألمانية.

وتمكنت امرأة، كانت توجد مصادفة في مكان الحادث بمدينة «باينه» في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا، من إخراج المفتاح والسائق الصغير دون أن يصاب أحد بأذى.

يسعى المحققون إلى استجلاء كيفية حصول الصبي على المفتاح، وكيف تمكن من قيادة السيارة.