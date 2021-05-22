أعراض مرض الفطر الأسود

أحمد عاطف (القاهرة)

يحاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتصفحو مواقع البحث على شبكة الإنترنت، منذ أمس الجمعة، في مصر البحث عن أعراض وأسباب مرض الفطر الأسود وكيفية العلاج منه، وذلك بعدما فجر شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان إصابته في وقت سابق بمرض الفطر الأسود.

يتسبب الفطر الأسود في وفاة أكثر من 50% من المصابين به في غضون أيام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن أبرز أعراضه اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

وترتفع معدلات الوفيات في حال انخفاض كرات الدم البيضاء والتأخر في التشخيص لأكثر من 5 أيام.

وظهر المرض لأول مرة عام 1885م، ويمثل علاجه في دواء "أمفوتيريسين بي" وهو عبارة عن حقنة وريدية مضادة للفطريات تعطى يوميا لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع للمرضى الذين شُخصت إصابتهم بالفطر الأسود.