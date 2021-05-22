مصر ترد على أنباء عن إصابة مرضى كورونا بالفطر الأسود

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

نفى مسؤول مصري ظهور فيروس الفطر الأسود على المصابين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية لـ«الاتحاد» أنه لا يوجد ربط بين وفاة الفنان سمير غانم وبين ظهور الفطر الأسود، مشيرا إلى أن الربط جاء بسبب انتشار الحالات بشكل كبير على المصابين بكوفيد - 19 داخل الهند.

وأشار عبد الفتاح إلى أن مصر خالية من السلالة الهندية ولم يتم اكتشاف أي حالة إصابة بكورونا المتحور داخل البلاد إلى هذه اللحظة، في الوقت الذي تفرض وزارة الصحة والسكان عدة قيود على دخول القادمين من دول الهند وأميركا اللاتينية وعدة دول أخرى ظهرت فيها السلالة الجديدة.

وفجر شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان إصابته في وقت سابق بمرض الفطر الأسود، والمعروف بخطورته حيث يصاب الناس بداء الفطريات التي يوجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.