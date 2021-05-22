عمر العبداللات يغني في حب الإمارات

مراد اليوسف (دبي)

أعرب الفنان الأردني عمر العبداللات عن سعادته بمنحه الإقامة الذهبية المميزة في دولة الإمارات، وقال خلال تواجده في دبي إنه يعتز بهذا الأمر ويقدر دولة الإمارات، التي تحظى بمكانة كبيرة في قلب كل عربي.

وأكد أنه انتهى من تجهيز أغنية وطنية سيهديها إلى دولة الإمارات، كتبها الشاعر علي الخوار في تعاون جديد سيجمعهما معاً، قال عنه: تعاونت أنا والشاعر المميز علي الخوار من أجل كتابة وتلحين أغنية وطنية للإمارات، وقد وصلنا لنتيجة ومراحل متقدمة، حيث تم تلحينها وسيتم طرحها قريباً.

ومن جهة الأغنيات العاطفية، انتهى أيضاً من تسجيل وتنفيذ ثلاث أغنيات مع الشاعر السعودي سعود الشربتلي من الكلمة البدوية التي يفتخر بها العبداللات كونه أحد روادها في هذا اللون الموسيقي، حيث ستجمعه أغنية بعنوان "آخر حكايتنا" من ألحان عمر نفسه، وأخرى بعنوان "ابن الناس"، وسيقوم بتقديم أغنية من ألحان التراث والفلكلور بعنوان "الفنجان" تحمل كلمات مميزة للشربتلي وتوزيعاً موسيقياً للموزع ربيع الصيداوي، وقال: الشاعر السعودي المميز سعود الشربتلي تجمعني به صداقة وعلاقة أخوية، وتعاوننا المقبل يحمل لمسات جمالية من ناحية أسلوب الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي الذي يجمع الأصول الفنية والحديثة.

كما تعاون العبداللات مع الموزع الموسيقي حسام كامل لوضع صوته واللمسات الأخيرة على أغنية عاطفية جديدة تم الاتفاق على تسميتها "بنلتقي".