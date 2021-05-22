حالة علي الحجار وزوجته بعد الإصابة بكورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

بعد أعلن المطرب المصري علي الحجار إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، عاد اليوم السبت ليكشف لجمهوره حالتهما الصحية.

وقال الحجار إنه فضل تلقي بروتوكول علاج فيروس كورونا في المنزل، خاصة أن حالته الصحية وزوجته مستقرة ولا تظهر عليهما أعراض كبيرة من كوفيد- 19، ومن ثم لا داعي للحجر في المستشفى لتلقي الرعاية الصحية والعلاج.

الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أشار إلى أن العزل المنزلي يتم في الحالات البسيطة وفقاً لتشخيص بروتوكول العلاج المحدد من اللجنة العلمية، مشيراً إلى أن عدد الأدوية التي يحصل عليها الشخص في هذه المرحلة من 4 إلى 6 أدوية تتعلق بمضادات حيوية لمقاومة الفيروس في الجسم.

وأضاف النادي لـ«الاتحاد» أن الشخص ينتقل للمستشفى في حال شعر بأعراض زائدة ومنها الطفح الجلدي، على سبيل المثال، وصعوبة التنفس الشديدة، إلى جانب فقدان الشم والتذوق بشكل كامل، مشيراً إلى أنه لا يتم استخدام كل أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا مع كل الحالات، ولكن كل مجموعة من الأدوية تناسب كل حالة على حدة ووفقاً للتشخيص الطبي الخاص بها.

وأشار النادي إلى أن علاج الحالات البسيطة يعتمد على بعض المضادات الحيوية بشكل كبير، وهو غالباً ما سيكون المخصص لحالة الفنان المصري علي الحجار بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا وعزله منزلياً خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن البروتوكول العلاجي ينص على التعافي مباشرة في حال عدم ظهور أعراض في الثلاثة أيام التالية للأسبوع الأول من الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

يذكر أن عدداً كبيراً من الفنانين والفنانات في مصر كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الآونة الأخيرة، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز، وكذلك الفنان الراحل سمير غانم الذي عانى لأكثر من شهر من تداعياته ومضاعفاته حتى وافته المنية، الخميس، وشيعت جنازته أمس الجمعة.