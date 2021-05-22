هل توفي سمير غانم بمرض الفطر الأسود؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

فجر شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم مفاجأة بإعلان إصابته في وقت سابق بمرض الفطر الأسود.

ويعرف هذا المرض بخطورته، حيث يصاب الناس بداء الفطريات التي توجد منها أنواع كثيرة ومختلفة عن طريق استنشاق هواء غير صحي أو نظيف، ويحتوي على الكثير من الخلايا الفطرية، مثل التي تنتشر في المستشفيات أو المنازل بطرق مختلفة.

إلا أن مصدراً طبياً، قال: إن سمير غانم توفي بشكل مباشر نتيجة تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الكلى والأجهزة داخل الجسم، ما تسبب في مضاعفة الآثار بسبب مرضه بالكلى منذ وقت طويل، في الوقت الذي لم يكن مرض الفطر الأسود السبب في وفاته بأي حال من الأحوال، وإنما تأثيرات كوفيد- 19.

وأشار المصدر، لـ «الاتحاد»، إلى أن الفريق الطبي عمل بشكل مكثف طوال شهر إصابة الفنان الكبير سمير غانم لمساعدته على التعافي، حيث كانت من أصعب الحالات التي مرت على الفريق الطبي من المصابين بكوفيد- 19 إلى جانب متابعة مكثفة من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. إلا أنه توفي، في النهاية، بسبب الأمراض المناعية التي كان يعاني منها.

والفطر الأسود، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، هو عدوى فطرية خطيرة، ولكنها نادرة، تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، وتعيش هذه الفطريات في جميع أنحاء البيئة، لا سيما في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد.

يصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ. وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض (التي تسبب ضعف المناعة)، ويمكن أن يتطور داء الغشاء المخاطي أيضاً على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.