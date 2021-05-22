بعد تصدره تويتر.. الفطر الأسود ما علاقته بوفاة سمير غانم ؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر مرض الفطر الأسود قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ساعات قليلة من إعلان شقيق الراحل سمير غانم عن إصابة الفنان الكوميدي بمرض "الفطر الأسود" في عينيه قبل وفاته.



وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة في جامعة عين شمس المصرية، إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة، موضحا أن حالات الإصابة به ارتفعت بصورة كبيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في دولة الهند.



وأوضح لـ "الاتحاد"، أن هذا الفطر موجود في التربة وعلى بعض الفواكهة ويمكن أن يصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ويتسبب في التهابات في عظام الوجه والتجاويف الهوائية في الأنف ومن الممكن يصيب العين والفم.



وأشار عقبة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور حالات عديدة بالفطر الأسود، معللا ذلك بأن هذا الفطر يصيب مرضى كورونا الذين يعانون من مشاكل صحية مثل المناعة الضعيفة والزيادة في نسبة السكر أو الاستخدام العشوائي لكميات كبيرة من الكورتيزون.



وفي وقت سابق، أعلن شقيق الفنان المصري الشهير الراحل سمير غانم، أن الفنان المصري كان قد تخطى كورونا وأصيب بفشل كلوي حاد، مؤكدا إصابة الفنان الكوميدي بمرض "الفطر الأسود" في عينيه، مشيرا إلى أن هذا المرض هو من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان.