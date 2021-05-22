لماذا تصدر "كلوب هاوس" الأكثر بحثاً من جديد؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر تطبيق المحادثات الصوتية "كلوب هاوس" الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن أصبح موجودا على متجر "جوجل بلاي" ليكون متاحا لجميع أجهزة الأندرويد في جميع أنحاء العالم، بعدما كان مقتصرا على الولايات المتحدة الأميركية فقط".

وزادت معدلات البحث على تطبيق "كلوب هاوس" بصورة كبيرة للتعرف على كيفية استخدامه وتنزيله على هواتف أندرويد، إذ يتيح هذا التطبيق لهواتف الأندرويد إنشاء غرف دردشة جماعية والانضمام إليها في مكالمة جماعية صوتية.

ويعتمد تطبيق كلوب هاوس لهواتف الأندرويد على المقاطع الصوتية فقط وليست الكتابة مثلما هو معتاد مع التطبيقات الأخرى، حيث لا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص في تطبيق كلوب هاوس، ويمكن للمستخدمين الانضمام ومغادرة المكالمة في أي وقت وتحويل أي غرفة إلى قاعة اجتماعات عامة.

وقال الدكتور فادي رمزي، أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأميركية، إن هذه الخطوة طار انتظارها بالنسبة لهواتف أندرويد، موضحا أن التطبيق كان مقتصرا فقط لهواتف آيفون.

وأضاف لـ "الاتحاد"، أن قرار إتاحة التطبيق على هواتف أندرويد جاء في وقته بسبب المنافسة الشديدة خلال الشهر الأخير من قبل موقع تويتر الذي أطلق نفسه الخدمة لهواتف أندرويد، موضحا أن ذلك سيعيد كلوب هاوس للمنافسة من جديد.

وأشار أستاذ الإعلام الرقمي إلى أن تطبيق كلوب هاوس تصدر الاستخدام خلال هذا العام لكن الشهر الأخير شهد تزايد استخدام تطبيق تويتر للمكالمات الصوتية من قبل هواتف أندرويد وهو ما تسبب في إسراع كلوب هاوس ليكون متاحا لجميع الهواتف.