تعليق مؤثر من زوج دنيا سمير غانم

شعبان بلال (القاهرة) نعى الإعلامي المصري رامي رضوان، الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدا أن الفنان الكوميدي هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب.

تعليق مؤثر من زوج دنيا سمير غانم

وقال رضوان وهو زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إن هذا الرجل العظيم صنع البهجة ولم يعرف الحزن طريقاً له حتى في يوم رحيله، مضيفا "ماكنتش جنازة كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله".

وعرض رضوان بعض من الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل على مدار عشرات السنين على رأسها "سمورة وفطوطة وميزو ومسعودي" وغيرهم، مشيرا إلى أن البعض أحب شخصية أكثر من الاخرى لكن جميع الشخصيات استحوذت على قلوب أجيال، و "أن إفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا ومتضفرة في هزارنا".

واختتم :"هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب.

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.