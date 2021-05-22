الفنانة هنا الزاهد تكشف حقيقة صورة الطائرة

بعدما أثارت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورتها داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، جالسة على كرسي مساعد الطيار، معيدة للأذهان أزمة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر.

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وقالت الزاهد في تصريح لها: أحيانا أتقبل الأمور بضحك كما حدث مع الصور التي نشرتها من كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وكانت إحداها وأنا محجبة والأخرى وأنا "حامل"، ولكن هناك أمور أخرى تثير غضبي خاصة تلك التي تزيد عن حدها، وهو ما حدث عندما نشرت صورتي في رحلة لتنزانيا لقضاء عطلتي الصيفية بعد أكثر من 10 شهور من العمل المتواصل، والطائرة مروحية في الأساس وليس لها كابينة، وهي في طريقها من زنزبار إلى سرينجيتي، ولا توجد أي مشكلة في جلوسي بجانب الطيار في تنزانيا، ولكني فوجئت بأن الموضوع تضخم وتدخلت وزارة الطيران المصرية، علما بأني وضحت أنها طائرة مروحية في إحدى الصور. بحسب العربية.

وظهرت الممثلة المصرية وهي جالسة على كرسي مساعد الطيار بطائرة خاصة، ولكن سلطات الطيران المصرية أكدت أن الطائرة ليست مصرية والواقعة حدثت في تنزانيا.