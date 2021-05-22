10 أعمال للنجم سمير غانم لن ينساها الجمهور

النجم الكبير الراحل سمير غانم تخطى الحدود المصرية وأصبح علامة من علامات الكوميديا فى مصر وهناك 10 أعمال تعد من أهم أعمال فطوطة في تاريخه الفني.

مسرحية المتزوجون

العمل من تأليف فيصل ندا وبطولة سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين وآخرون، وتناقش مشكلة المتزوجون في مصر بشكل كوميدي والمشاكل الاقتصادية التي تواجههم والفوارق بين الطبقات.

الكابتن جودة

مسلسل فكاهى مصري، أنتج عام 1986 بطولة سمير غانم، سعاد نصر، محمد الدفراوى وإبراهيم نصر ونبيلة السيد، من تأليف أحمد عوض وإخراج أحمد بدر الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول مدرس تربية رياضية ينتقل للعمل في منطقة نائية من الريف المصري. ويضطر لمواجهة زعيم العصابة الضاحى.

البعض يذهب للمأذون مرتين

تم إنتاجه عام 1978 بطولة : عادل إمام ونور الشريف وسمير غانم وميمي جمال ومن تأليف فاروق صبري وإخراج محمد عبد العزيز.

أخويا هايص وأنا لايص

يتفرق توأم ليشاء القدر في اختلاف حياة كل منهما عن الآخر، بينما يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، ويعيش الآخر حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر. العمل بطولة سمير غانم ودلال عبدالعزيز إيفا رشوان توفيق محمد التاجي رجاء أمين.

فوازير فطوطة

قدمت فوازير فطوطة لأول في موسم رمضان عام 1982 وكانت الفوازير والشخصية فكرة المخرج فهمي عبد الحميد، وكشف ابنه وائل في تصريحات سابقة أنه كان من ألهم والده ملامح الشخصية حين ظهر أمامه بملابس واسعة كان شكلها مضحكًا عليه.

حكاية ميزو

مسلسل فكاهي أنتج عام 1977 بطولة سمير غانم و فردوس عبد الحميد ، إسعاد يونس ، حسين الشربيني ، نعيمة وصفي و سامي فهمي ، من تأليف لينين الرملي وإخراج محمد أباظة.

الزواج على الطريقة الحديثة



هذا الفيلم هو أول فيلم يخرجه صلاح كريم كما لم يخرج بعده سوى فيلم إحنا بتوع الإسعاف، وقامت سعاد حسني بدور نهى وهي ابن خالة حسن يوسف وقام بدور أحمد ابن خالة نهى، والفيلم تدور أحداثه على أن نهى وأحمد يعشقان بعضهما ويريدان أن يتزوجا لكن تقابلهم بعض المشاكل.

الرجل الذي عطس

هو فيلم كوميدي مصري تم عرضه في دور العرض في 1 أبريل عام 1985، من إخراج عمر عبد العزيز، وتأليف لينين الرملي، وبطولة كل من سمير غانم وليلى علوي وشهيرة وحسن مصطفى وأحمد بدير.

أميرة حبي أنا

أنتج هذا الفيلم عام 1974م، من بطولة سعاد حسنى، حسين فهمى، سمير غانم ، كريمة مختار ، عماد حمدي . تدور أحداث الفيلم حول عادل نجيب الذي يعمل في شركة ومتزوج من أماني ابنة رئيس الشركة.

تجبها كده تجلها كده هي كده



فيلم مصري كوميدي من إنتاج شركة بيراميدز للسينما والإنتاج الفني عام 1983، ومن بطولة كل من مديحة كامل وسمير غانم وفاروق الفيشاوي وليلى علوي، وقد تمت صياغة فكرة الفيلم وكتابة مشاهده الأساسية في ليلة واحدة، في سهرة جمعت أبطال العمل، وتم اختيار اسم الفيلم من جملة يقولها الفنان سمير غانم داخل الفيلم، ويتناول الفيلم قصة حب فاشلة بين موظف وزميلته في العمل، حيث أن عزت وحسن (فاروق الفيشاوي و سمير غانم) أصدقاء وزملاء في العمل.