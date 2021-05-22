وصفات ذهبية لتهدئة القولون العصبي

يعاني الكثيرون من اضطرابات القولون التي تتسبب فيه ظروف وتقلبات الحياة اليومية أوسوء التغذية وتناول طعام غير مناسب، وبالتالي يجب تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضر والسلطات المتنوعة، وتجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل البقوليات كالحُمص، الفول، العدس التي ينجم عنها غازات تسبب عُسرالهضم.

ومن بين التوصيات التى تؤمن الابتعاد عن مشاكل القولون عدم الإفراط في تناول القهوة والشاي، والبعد عن التدخين، والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة والأكلات الحارة، والبعد عن مصادر التوتر والقلق والضغوط النفسية.

الأعشاب الطبيعية

تعمل الأعشاب الطبيعية على علاج اضطرابات القولون، فتناول كوب أو أكثر من الينسون، والحلبة، واﻟﻛراوﯾﺎ، والشمر، واﻟزﻧﺟﺑﯾل، يعمل بشكل كبير على تجنب مشاكل القولون.

ﺑذور اﻟﻛﺗﺎن

لبذور الكتان أثرها السحرى في معالجة اضطرابات القولون، من خلال إضافة ﻣﻠﻌﻘﺔ إﻟﻰ 3 ﻣﻼﻋق ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﺷب اﻟﻣﺳﺣوق ﻣرﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣرات ﯾوﻣﯾﺎً ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺎء، أو تناول ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺑﯾرة أو ﻣﻠﻌﻘﺗﯾن ﻣن زﯾت ﺑذرة اﻟﻛﺗﺎن ﯾوﻣﯾﺎً.

العسل

تم استخدام العسل منذ القدم لعلاج الكثير من الأمراض، فهو من الأغذية السهلة للهضم، حيث يستخدم العسل لطرد الغازات من البطن؛ وذلك عن طريق أخذ ملعقة كبيرة من العسل بعد كل وجبة من الوجبات.