أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدها

أحمد عاطف (القاهرة)

فى أول تعليق للفنانة المصرية إيمي سمير غانم على وفاة والدها النجم الكوميدي المصري الشهير، الذى رحل عن عالمنا، الخميس، وشيعت جنازته، الجمعة، عن عمر يناهز الـ 84 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد إضافة لأعراض مرضية أخرى.

حرصت على نشر صورة لوالدها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور "إنستجرام"، وكتبت "اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يارب أنها أول ليلة له في قبره اللهم آنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك واسعده بجوارك ومتع بصره في الجنه بالنظر إلى وجهك الكريم".

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.









