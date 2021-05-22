هجوم على الفنانة يسرا بعد تشييع سمير غانم؟!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بهجوم شديد على عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا. بعد مشاركتهم ظهر الجمعة في تشييع جثمان زميلهم الراحل، الفنان سمير غانم.

وتواجد عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في تشييع الجثمان، تواجدوا في المساء لحضور حفل زفاف أقيم بمدينة الجونة، بعدما سافروا على متن طائرة خاصة لحضور المناسبة.

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات للفنانة يسرا، التي كانت تشارك في حفل الزفاف وترقص على أغنيات عمرو دياب الذي أحيا حفل الزفاف.

كما تداول البعض مجموعة من الصور تظهر فيها لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي خلال حضور حفل الزفاف.

يذكر أن عددا من نجوم الفن حرصوا على التواجد بمسجد المشير مبكراً قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم إلهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.