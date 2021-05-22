هاري خائف على زوجته من مصير والدته

لوس أنجلوس (رويترز)

أكد الأمير البريطاني هاري أنه عجز على مدى أكثر من عشرة أعوام عن تحمل مرارة صدمة رحيل والدته الأميرة ديانا، وكشف أن الخوف من فقد زوجته ميجان بطريقة مماثلة كان أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الزوجين إلى التخلي عن واجباتهما الملكية.

وقال هاري، في مسلسل تلفزيوني وثائقي جديد: «طاردوا أمي حتى لاقت حتفها عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض».. وأضاف: «الفقد المحتمل لامرأة أخرى في حياتي يؤرقني بشدة»، في إشارة لزوجته ميجان.. يذكر أن المسلسل الوثائقي إنتاج مشترك لهاري، والمذيعة أوبرا وينفري.