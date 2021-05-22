«أويروبا بارك» تفتح أبوابها للزوار

فريبورج (د ب أ)

فتحت متنزهات ترفيهية في ألمانيا أبوابها أمام الجماهير، بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.. وكانت حديقة «أويروبا بارك» في جنوب غرب ألمانيا في صدارة المتنزهات التي استأنفت العمل أمس.. وأعدت الحديقة برنامجاً احتفالياً مبهجاً لاستقبال زوارها تضمن عروضاً بالبالونات الملونة والدمى، فيما ارتدى الموظفون أزياء تراثية وتقليدية، واصطفوا لاستقبال الرواد على سجادة حمراء.. ومن المقرر أن يستقبل المتنزه، الأكبر على مستوى ألمانيا، 10 آلاف شخص كحد أقصى يومياً، في ظل شروط صحية صارمة، فيما يمثل نصف الطاقة الاستيعابية للحديقة.