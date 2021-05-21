وزير ينسحب من مقابلة مباشرة على الهواء

الاتحاد (مصطفى أوفى)

يتميز السياسيون بالقدرة على مواجهة الصحافة والإجابة على الأسئلة مهما كانت صعبة ومحرجة. لكنهم أيضاً قد ينسحبون من مقابلة على الهواء مثل ما حدث لوزير العدل البريطاني روبرت باكلاند.

فقد انسحب السياسي، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "جود مورنينغ بريطانيا أي صباح الخير بريطانيا" بعد سؤال عن قائمة الحكومة المتعلقة بالدول التي يمكن زيارتها خلال الصيف جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأنهى الوزير المقابلة فجأة مع المذيعتين على الهواء مباشرة قبل أن ينسحب من أمام الكاميرا حاملاً فنجان قهوة في يده.

يأتي ذلك بعد أن بات العديد من مسؤولي وكالات السفر ومن الأسر البريطانية، التي ترغب في السفر للاصطياف، يسألون عن قائمة الوجهات التي يمكنهم زيارتها خلال الصيف المقبل.

روبرت باكلاند، وزير العدل البريطاني قبل الانسحاب من المقابلة

وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن العائلات يجب أن تزور الوجهات ذات الخطورة المتوسطة فقط في "الظروف القصوى" وليس لقضاء العطلات. لكنه قال أيضا إن مثل هذه الرحلات يجب أن تكون لأسباب عائلية أو تجارية فقط.

بدأت إحدى المذيعات بنقل محنة الآلاف من المصطافين الذين حجزوا رحلات إلى البلدان التي تقع الآن ضمن قائمة الدول التي لا يمكن السفر إليها.

فأجاب الوزير "حسنًا كما قلت، تسمح القائمة بالرحلات الضرورية إذا كنت تعمل أو إذا كان هناك التزام عائلي ملح حقًا لا يمكن تأجيله".

لكن المذيعة الأخرى، قاطعته مؤكدة السؤال.

عندها، قال الوزير إنه لا يمكن أن يتابع المقابلة لأنه لم يعط المجال للرد على الأسئلة. لينسحب من اللقاء مباشرة على الهواء.