يعيش 15 عاماً مع جثة في منزله

احتفظ رجل أسترالي بجثة في منزله لمدة خمسة عشر عاماً مستخدماً عشرات العبوات المعطرة لإخفاء رائحة التعفن.

ونقلت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية الأسترالية العامة أن الرجل قتل لصّاً لدى محاولته السطو على منزله.

وبيّن تحقيق الطب الشرعي أن بروس روبرتس، المقيم في مدينة سيدني، أردى شاين سنيلمان عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل.

وتوفي روبرتس سنة 2017 لأسباب طبيعية. لكن لم يُعثر على رفات سنيلمان سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من سبعين عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن روبرتس كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها).

ولم يكن الرجل يخرج من منزله سوى في مناسبات نادرة. وعُثر على حوالي عشرة أسلحة نارية.