أحمد عز.. مجرم مأجور في «الجريمة»

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الفنان أحمد عز لـ«الاتحاد» تفاصيل الشخصية الجديدة التي يقدمها في فيلم «الجريمة»، الذي يستأنف تصويره يوم السبت القادم بعد توقف دام شهرين بسبب انشغاله بتصوير مسلسله «هجمة مرتدة» الذي عرض في سباق رمضان الماضي، حيث قال عز: أقدم شخصية مجرم «مأجور» يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم على غيره ويقوم بالهرب وتنقلب الأحداث رأساً على عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن وما أغراني بقبوله أنني وجدته مختلفاً وجديداً على الشاشة، تدور أحداثه من خلال حدوتة قائمة على دراما تشويقية، وفيها تفاصيل عديدة، وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، وماجد الكدواني وسيد رجب.

وأشار إلى أن الفيلم نوع جديد كفكرة لم يتم معالجتها من قبل، وكذلك هو تجربة جديدة ومختلفة على المخرج القدير شريف عرفة، أتمنى أن نوفق بها.

وقال: تعافيت تماماً من فيروس «كورونا»، والذي أصابني مؤخراً وخضعت للعزل المنزلي لمدة عشرة أيام، وتم اتباع البروتوكول العلاجي، ثم أجريت المسحة الثانية والتي جاءت نتيجتها سلبية قبيل انتهاء الشهر الكريم بأيام قليلة وقد كانت الأزمة صعبة، لكن بفضل الله قمت بعدها بتصوير مشاهدي كضيف شرف في مسلسل «الاختيار 2» بعد التعافي بيوم واحد.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز الدرامية كان مسلسل «هجمة مرتدة»، والذي حقق نجاحاً كبيراً مع عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية وكتب له السيناريو والحوار باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، وشارك في بطولته هند صبري وهشام سليم.