الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد معرفتها بوفاة زوجها

تحدثت وسائل إعلام مصرية عدة، اليوم الجمعة، عن الحالة الصحية للنجمة المصرية دلال عبد العزيز بعد أن علمت بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وتتلقى نجمة التلفزيون والسينما العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر وتقارير صحفية إن حالة الفنانة الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها متأثراً بالإصابة بالمرض عينه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالتها، أن معدل الأكسجين في دم الفنانة انخفض بنسبة 20%، مؤكدين أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها.

كانت العائلة أخفت عن دلال، أمس الخميس، خبر وفاة رفيق دربها الذي عاشت معه 37 عاماً من الزواج.

كما نقلت وسائل الإعلام عن مصدر طبي قوله إن "الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي".

وأضاف أن الفحص، الذي أجرته دلال عن كورونا، جاءت نتيجته إيجابية.