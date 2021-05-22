9 ملايين مشاهدة لدونات برج خليفة

هناء الحمادي (أبوظبي)

جمعتهما هواية واحدة هي عالم التصوير الفوتوغرافي.. كل منهما اختار مجالاً مغايراً في التصوير، لكن فكرة واحدة جمعتهما، وعكفا على تجربتها بالشكل الصحيح خلال شهرين، لكن ما يميز المصورين عبدالله البدواوي وسالم الزعابي أنهما بحثا عن أفكار خارج الصندوق أو زوايا غير تقليدية، حتى نالت فكرتهما «حلقات الدونات» الإعجاب، وحققت نسب مشاهدة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله البدواوي

ويقول المصور عبدالله البدواوي عن الفكرة: «الدونات كانت ثمرة تعاون مع شريكي بالعمل المصور الإماراتي سالم الزعابي، وبشكل عام لم تكن هذه الفكرة الوحيدة، حيث عملنا معاً في أكثر من مشروع، ولكن فيديو حلقات الدونات انتشر بشكل كبير في العالم وحقق أكثر من 9 ملايين مشاهدة خلال أقل من شهر.

ويضيف: «الفكرة في البداية كانت مختلفة تماماً، وفشلنا مرات عدة في إخراجها بشكل جيد، ولكن حاولنا أكثر من مرة لنصل إلى النتيجة المناسبة والمرضية لنا، وجاءتنا الفكرة من لعبة كنا نلعبها منذ الصغر water game boy، حيث يجب علينا أن نضع الكرات الدائرية في عود البلاستيك الموجود في المياه، وحاولنا أكثر من مرة على بنايات مختلفة، ولكن النتيجة الأنسب كانت على برج خليفة كونه أعلى برج في العالم.

سالم الزعابي

ويشارك المصور سالم الزعابي المختص في تصوير المناظر الطبيعية والدمج بنوع من التفاصيل حول حلقات الدونات يقول: «بشكل عام، يوجد كثير من برامج 3D يمكن استخدامها لعمل هذه المؤثرات، ولكن أحببت التخصص في برنامج سينما 4D، وهو أحد البرامج في عالم ، وهي أصعب المجالات في عالم التصوير».