«مليونيات» الغناء.. متى تعود؟!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

الموسم الصيفي كان يشهد دائماً انتعاشة فنية في الحفلات الجماهيرية، كما كان يعتبر الوقت المناسب لطرح الأعمال الجديدة للمطربين على مستوى العالم، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدول لمواجهة فيروس «كورونا»، بما فيها إلغاء التجمعات، جمد مثل هذه الحفلات، الأمر الذي دفع المطربين العرب والأجانب إلى إقامة حفلاتهم «أون لاين»، للتواصل مع الجمهور، وضمان الاستمرارية في وجدان المعجبين، على أمل العودة مجدداً للحفلات، والتواصل المباشر مع الجمهور، وتحقيق أرقام قياسية في عدد الحضور مثلما كان يحدث في مرحلة ما قبل كورونا.

جون ميشال

الموسيقي الفرنسي جون ميشال حالة خاصة في تصدره أكثر موسيقي سجلت حفلاته حضوراً جماهيرياً في التاريخ عام 1997 بموسكو، وبلغ 3.5 مليون شخص، احتفالاً بالعيد الـ850 للعاصمة الروسية، أما حفله الذي أقيم في باريس عام 1990، فحضره 2.6 مليون شخص.

ويعد مهرجان أرض الغد أضخم تجمع يشهده العالم للموسيقى الإلكترونية، وأقيمت النسخة الأولى منه في 14 أغسطس 2005، وحضره أكثر من 400 ألف شخص، ووصل عدد المسجلين على قائمة الانتظار للحصول على بطاقة دعوة 2 مليون شخص، ويقام سنوياً في بلجيكا.

بريتني سبيرز

المطربة الأميركية من أصل بريطاني بريتني سبيرز، واحدة من أشهر المطربات المتربعات على عرش موسيقى «البوب» منذ ظهورها عام 1999، وبلغت مبيعات ألبوماتها 30 مليون نسخة حول العالم، ولا زالت تتصدر محركات البحث الإلكتروني، كونها مثيرة للجدل على المستويين الفني والشخصي.

سيلين ديون

المطربة الكندية الأصل، سيلين ديون، ملقبة بالملكة لتخطي مبيعات ألبوماتها حاجز الـ150 مليون نسخة، وحصدت لقب الأعلى دخلاً عن حفلاتها الغنائية بأميركا بما يقارب 80 مليون دولار.

بيونسيه

الأميركية بيونسيه واحدة من أكثر الفنانات مبيعاً للألبومات في العالم، وسجلت طوال مشوارها الفني 200 مليون نسخة، وصنفت كأكثر الشخصيات نفوذاً، وتصدرت قائمة أقوى النساء في مجال الترفيه.

جنيفر لوبيز

تصنف جنيفر لوبيز واحدة من أكثر المطربات جماهيرية في العالم، وحققت ألبوماتها 90 مليون نسخة، واعتبرتها مجلة «التايم»، واحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم، وصاحبة أعلى دخل سنوي بـ 300 مليون دولار.

إمينيم

يأتي «إمينيم» كأشهر المطربين في العالم، بمبيعات ألبوماته 350 مليون نسخة، واحتل المرتبة الـ 83 بقائمة أعظم الفنانين في التاريخ، ويعد أكثر المطربين حصداً للجوائز العالمية بمجموع 244 جائزة، و360 ترشحاً للأوسكار.

مادونا

حلت «مادونا»، صاحبة الألبومات الأكثر مبيعاً بالقرن العشرين بإجمالي 420 مليون نسخة، بالمرتبة الثانية كأفضل 100 فنان بالتاريخ فى تصنيف مجلة «بيلبورد».

وتعتبر «ليدي غاغا»، حالة النادرة في تاريخ الموسيقى الأميركية، فهي أول من تصدرت ألبوماتها المرتبة الأولى منفردة، وصنفتها مجلة «فورس»، في المرتبة الرابعة كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم.

الجسمي ومحمد عبده

منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش، يرى أن المطربين المصريين الأكثر شعبية من حيث حضور جمهور لحفلاتهم المدفوعة هم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، ولا يتخطى أي منهم 120 ألف شخص، بسبب السعة الاستيعابية للمكان، وهنا يتحدث عن أكبر سعة استيعابية لعدد الأشخاص وهو استاد القاهرة.

وفيما يتعلق بالمنطقة العربية يعد حسين الجسمي ومحمد عبده من أكثر الفنانين جماهيرية بالوطن العربي، ويسجلان حضور ما يقرب من 100 ألف شخص.

عربياً.. عمرو وتامر في المقدمة

بحسب تصنيف مجلة «فوربس» بالشرق الأوسط عن أكثر 10 مطربين جماهيرية في حفلاتهم وشعبية وذوي تأثير لدى جمهورهم في الوطن العربي والذي صدر في سبتمبر 2020، تصدر عمرو دياب المرتبة الأولى، وحلت نانسي عجرم بالمرتبة الثانية، فيما حلت إليسا بالمرتبة الثالثة، وكاظم الساهر بالمرتبة الرابعة، فيما حلت بالمرتبة الخامسة نجوى كرم، والسادسة أصالة نصري، وحلت أحلام بالمرتبة السابعة، وراغب علامة الثامن، وجورج وسوف التاسع، والعاشر تامر حسني.

يقول منظم الحفلات وليد منصور لـ «الاتحاد الأسبوعي»: إن عمرو دياب هو أكثر المطربين على مستوى الوطن العربي جماهيرية، ويسجل في حفلاته حضوراً جماهيرياً 70 ألفاً، وفي الحفلات الصيفية التي تقام في مارينا يسجل حضور 40 ألف شخص.

فيما يحتل الترتيب الثاني جماهيرياً تامر حسني بـ 60 ألف شخص، ومؤخراً حقق رقماً قياسياً بحفله الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان «موازين»، بحضور 500 ألف فرد.