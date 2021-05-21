يجري 27 ألف اتصال بالشرطة خلال شهرين

أوقف رجل قرب مدينة ليون وسط فرنسا للاشتباه بمضايقته عناصر من الشرطة والدرك، خصوصا النساء.

وقد أجرى الرجل، البالغ من لعمر 47 عاما، ما مجموعه 27 ألف اتصال هاتفي بين شهري أبريل الماضي ومايو الجاري، على ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل أوقف في فندق بضاحية ليون صباح الأربعاء، وهو "ذو سمعة سيئة للغاية" لدى القضاء بسبب "أفعال مشابهة" ارتكبها في السابق.

وبين السابع من أبريل الماضي و18 مايو الجاري، أجرى الرجل هذه الاتصالات بـ14 مركز شرطة أو درك في فرنسا. وأطلق خصوصا "تصريحات ذات طابع غير أخلاقي للعناصر النساء، مع توجيه إهانات في بعض الأحيان".

وقد أحصيت 34 ضحية في المجموع في هذه القضية.

وأقر الرجل الأربعيني بأفعاله من دون تفسير دوافعه، وسيمثل أمام النيابة العامة في ليون بانتظار الحكم في حقه.