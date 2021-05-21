إصابة فنان مصري آخر وزوجته بكورونا

أحمد عاطف (القاهرة)

بعد إصابة العديد من الفنانين المصريين بفيروس كورونا المستجد ووفاة بعضهم، ها هو فنان آخر يعلن إصابته بالمرض الناجم عن الفيروس.

فقد أعلن المطرب المصري علي الحجار، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته هدى طلعت بالفيروس .وكتب الحجار، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة.. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".

يذكر أن عدد كبير من الفنانين والفنانات في مصر كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الآونة الأخيرة، أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز، وكذلك الفنان الراحل سمير غانم الذي عانى لأكثر من شهر من تداعياته ومضاعفاته رغم ظروفه المرضية الأخرى حتى وافته المنية، أمس الخميس، وشيعت جنازته اليوم الجمعة.