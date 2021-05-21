قصة أحد أغرب التطبيقات الإلكترونية

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الآراء حول أغرب تطبيق إلكتروني للموبايل في العالم.

ويتعلق هذا التطبيق بالكشف عن صحة "البطيخة" خلال تسجيل وتحليل الموجات الصوتية لصوت "البطيخة" بالإضافة إلى نصائح لاختيار أفضل "بطيخة".وظهر التطبيق على "Google store" وحمل اسم "بطيختي" وحصل على علامة جيدة من المستخدمين له بتقييم "4.0" بعد استخدامه.

وكُتب كوصف للتطبيق "كم مرة ذهبت إلى المتجر لشراء بطيخة جميلة لتروي عطشك في الصيف ولكن دائماً تفاجأ أن البطيخة غير ناضجة؟ كم مرة خسرت فلوسك في شراء بطيخة قرعة؟".

وأضاف عرض التطبيق "الآن، يمكنك فحص البطيخة الناضجة الحلوة من دون فتحها وفقط من خلال هاتفك. فتطبيق بطيختي هو تطبيق للكشف عن صحة أي بطيخة من خلال تسجيل وتحليل الموجات الصوتية لصوت البطيخة بالإضافة إلى نصائح لاختيار أفضل بطيخة".

والبطيخ هو أحد أنواع الفاكهة الصيفية المحببة لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فيتجه الكثيرون لشرائه، نظراً لفوائده وإحساس الترطيب الذي يشعر الجسم به. فهو، بحسب المتخصصين في الغذاء، يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والبروتين وكمية كبيرة من البوتاسيوم.