السيسي ينعى سمير غانم: عاش من أجل نشر البهجة

أحمد عاطف (القاهرة)

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" وشيع جثمانه اليوم الجمعة.

كتب السيسي، على حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم من مواليد عام 1937 تخرج في كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معاً ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.