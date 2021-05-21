صور.. تشييع جثمان الفنان سمير غانم

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت صلاة الجنازة على الفنان المصري الراحل سمير غانم الذي وافته المنية، أمس الخميس جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، عدداً من المشاهد الإنسانية، اليوم الجمعة، أبرزها انهيار ابنتيه دنيا وإيمي، وقيام المستشار الديني لرئيس الجمهورية الدكتور أسامة الأزهري بإمامة صلاة الجنازة في مسجد المشير طنطاوي (شمال القاهرة)، إضافة لمشاركة عدد من الفنانين والسياسيين والوزراء تشييع الجثمان إلى المقبرة.

لم تتمالك ابنتا الفنان الكوميدي الراحل دنيا وإيمي سمير غانم من البكاء، ونفس الأمر بالنسبة لشقيقة الفنان الراحل التي انهارت بمجرد وصولها إلى مسجد المشير طنطاوي، بينما حرص الفنان حسن الرداد والفنان عمرو سعد والفنان حمادة هلال والإعلامي رامي رضوان، على حمل النعش لنقله من المسجد إلى السيارة التي تنقله إلى المقابر.

إلى ذلك، شارك عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على توديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء لابنتيه وزوجيهما، خاصة أن العزاء يقتصر على المقابر فقط، والذين كان أبرزهم: يسرا، ميرفت أمين، إلهام شاهين، لبلبة، محمود حميدة، حمادة هلال، عمرو سعد، محمد حماقي، هشام ماجد، سمير صبري، كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن «توتا»، ماجد المصري، صابرين، نجوى فؤاد، روجينا، بسمة، نهال عنبر، السيناريست عمرو محمود ياسين، المطرب محمود الليثي، شريف رمزي، سماح أنور، نور قدري.

إضافة إلى حضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، هالة صدقي، دينا، ريهام عبد الغفور، مي نور الشريف، المخرج رامي إمام، عمرو وهبة، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، أشرف زكي، عمرو الليثي، المخرج معتز التوني، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة إيناس الدغيدي، دارين حداد، حمدي الميرغني، علي ربيع، أحمد الفيشاوي، أوس أوس، إيمان السيد، بيومي فؤاد، أحمد بدير، محمد الصاوي

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم من مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معاً ثلاثي «أضواء المسرح» الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. بعد وفاة الضيف أحمد، قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية البارزة.