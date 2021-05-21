بعد تصدرها تويتر.. معلومات قد لا تعرفها عن الفرقة الكورية bts

عبد الله أبوضيف ( القاهرة)

سطع نجم الفرقة الكورية bts، وأصبح الفريق الغنائي الأول للكثير من الشباب وخاصة فئة المراهقين فيهم، بعد أن وجدوا في أغانيهم تعبيرًا عن مشاعرهم بطريقة جديدة وجذابة.

تنتمي الأعمال الفنية للفرقة لنوع من الأعمال التجارية المعروفة في قارة آسيا باسم "الكيبوب"، وهو أحد أعمدة الاقتصاد في كوريا حيث تضخ فيه استثمارات بمليارات الدولارات في العام الواحد. وفي عام 2012، كانت أشهر أغنية من هذا النوع على مستوى العالم هي "جانجم ستايل" لفرقة bys ، والتي تصدرت مشاهدات موقع يوتيوب لفترة طويلة.

أول فريق كوري يتصدر Itunes

فريق bts هو أول فريق كوري يتصدر المخططات العشرين الأولى في مخطط "آيتونز" بالولايات المتحدة، حدث هذا مع إصدار النسخة الرقمية من ألألبوم الأخير "خريطة الروح" ويضم 20 أغنية. وخلال ساعتين فقط، كانت الأغنيات العشرين هي الأوائل على "آيتونز".

وفي عام 2013 صدر ألبومهم الأول cool 4 skoo لتغطي شهرتهم على فريق "جانم ستايل"، الذي فشل في الحفاظ على جماهيرته. ولكن فريق bts نجح في الحفاظ على شعبيته وانتقاء الأغاني التي تؤثر في المراهقين والشباب حول العالم.

حصلوا على 51 جائزة ودخلوا موسوعة جينيس على مدار خمس سنوات متتالية ما بين عام 2016 و 2020، حصل فريق bts على 51 جائزة كبرى، وهو أول فريق كوري في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز.

وفي عام 2019، سجلت موسوعة الأرقام القياسية، الألبوم السابع لفريق bts، بأنه صاحب المرتبة الأولى عالميًا في قوائم الألبومات، وذلك على مستوى أكبر خمس أسواق موسيقية في العالم، وكانوا أول فرقة آسيوية في التاريخ تحقق هذا الانتشار الواسع في أسواق الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، فرنسا، المملكة المتحدة.

وصحيفًا، كانوا بين قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا على الإنترنت، حيث لقبتم مجلة "تايم" بقادة الجيل القادم، وأعطوهم لقب "أمراء البوب"، وحصلوا على لقب أكثر المشاهير تأثيرًا في كوريا الجنوبية عام 2018، وذلك من مجلة "فوربس" الكورية.

يساهم في الناتج المحلي الكوري

يساهم فريق bts في الناتج المحلي الكوري بإجمالي 4.65 مليار دولار أميركي سنويًا، أي 0.3 بالمئة من الناتج الإجمالي. ووفقا لآخر الإحصائيات، جذب الفريق الغنائي واحدا من كل 13 سائحا أجنبيا دخل إلى كوريا الجنوبية.

هم أصغر من تلقى وسام الاستحقاق الثقافي من رئيس كوريا الجنوبية بعد مساهمتهم في نشر الثقافة واللغة الكورية، وذلك عقب عودتهم من الأمم المتحدة التي دعتهم للتعاون معها في حملة بعنوان أحب نفسي، لمناهضة العنف وتعاونوا فيها مع اليونيسيف، وكان لهم خطاب شهير في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين.