دلال عبد العزيز تنتظر مسحة جديدة لكورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحالة مستقرة حتى هذه اللحظة، حيث يتم إخفاء أغلب الأخبار الرئيسية بطلب من أهلها عنها، ومن ضمنها خبر وفاة رفيق عمرها وزوجها الفنان سمير غانم.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال مصابة بفيروس كورونا المستجد حيث أنها بانتظار مسحة جديدة ليتبين موقفها الصحي بعد حوالي شهر من الإصابة بكوفيد- 19، فيما لا تزال تحصل على أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا المنصوص عليه من وزارة الصحة والسكان.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الحالية يتم مضاعفة الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا بعد زيادة عدد أيام إصابتها، مؤكدًا أن نسبة الأكسجين في الجسم جيدة ومستقرة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة للمسحة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة ويأمل منها أن تظهر سلبية.

وتوفى الفنان سمير غانم زوج الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع فيروس كورونا وتأثر الكلى بشكل كبير ما أدى إلى وفاته بعد حوالي شهر من دخوله إلى أحد المستشفيات الخاصة، بينما تعافت ابنته دنيا سمير غانم من الفيروس بعد حوالي أسبوع من إصابتها فيما تواصل دلال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.