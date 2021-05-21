أحمد أمين يكشف سراً في «الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في دورته ال12 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 29 مايو الجاري، الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين، نجم برنامج «البلاتوه» الجماهيري، في جلسة تفاعلية حشدت حولها الأطفال وعائلاتهم، وتناولت أدب الطفل والفنّ وعلاقة التمثيل والمسرح بالكتاب وغيرها من القضايا.

وتحوّلت الجلسة التي أدارتها الإعلامية الإماراتية شيخة المطيري، إلى حوار مباشر مع الجمهور، أجاب فيه أحمد أمين عن أسئلة الصغار مستعيداً خبرة تتجاوز العشر سنوات في أدب الطفل أشرف خلالها على رئاسة تحرير مجلة الأطفال «باسم».

وفي حديثه خلال الجلسة، أكد النجم المصري أن الفنّ بالأساس مرهون بالكتاب والنصّ، وأوضح أن تناول الطفل في الأعمال الفنية ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى جهد ودراية وتخصص، ويتطلب وعياً كبيراً بأن الطفل لا يقل ذكاءً عن الكبار، بل على العكس، خياله يقظ وجامح ويقوده نحو مجالات وآفاق رحبة من الوعي.

وقال أمين: مهمّة كتّاب أدب الطفل أن يضمّنوا القيم الأصيلة في ما يتم طرحه للأجيال الجديدة، وألا يتجاوزوها ويتغافلوا عنها، بل يجب أن يسعوا بكل ما يملكون من قدرة على غرسها في أذهان الأطفال، لهذا أحرص في أعمالي على مخاطبة الأطفال كأب وليس كفنان فقط.

وتخلل الجلسة الكثير من الأسئلة التي طرحت من قبل الحضور وكان أغلبها من الأطفال الذين عبّروا عن محبتهم وسعة إطلاعهم على أعمال الفنان، حيث أجاب أمين عن سر اختياره التمثيل، قائلاً: منذ صغري وأنا شغوف بالتمثيل والمسرح، وأؤمن بأنه وسيلة خطاب مهمة يشترك فيها فريق من المبدعين، وقد تعلمت الكثير من تجربتي في مجلة (باسم) ومازلت على يقين بأن الكتابة للأطفال مسؤولية كبيرة.