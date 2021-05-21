«تويتر» تعيد فتح باب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء

محمد البلوشي (العين)

أعلنت منصة «تويتر» عن إعادة فتح باب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء لكافة المستخدمين بعد 4 أعوام من إغلاقه بسبب اضطرابات في سياسة المستخدمين والخصوصية.ويستطيع أي مستخدم يستوفي شروط التوثيق من طلب توثيق حسابه من خلال الذهاب إلى خيار الإعدادات عبر تطبيق الهاتف الذكي، ومن ثم اختيار «توثيق الحساب»، وتعبئة البيانات المطلوبة بجانب رفع الوثائق، وبعدها انتظار الرد حول توثيق الحساب من عدمه.

كانت «تويتر» قد كشفت نهاية العام الماضي عن رغبتها في إعادة فتح باب التوثيق ضمن شروط محددة، بعد عملية التصويت التي أعلن عنها «تويتر» في الفترة السابقة وطلبت المنصة من المستخدمين إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم لطلب التوثيق، بحيث يمكن للأشخاص المؤهلين في تصنيفات مثل الصحفيين والمدونين والنشطاء أو المؤثرين التقديم للتوثيق، كذلك الحال مع الشركات والعلامات التجارية والحسابات الحكومة، والحسابات ذات العلاقة بالشخصيات المعروفة مثل الرياضيين، أو لاعبي الألعاب الرقمية.

وسيكون على المستخدم طلب التوثيق من خلال إرفاق رابط للموقع الشخصي أو روابط من مواقع معروفة تتحدث عنه، أو بطاقة التعريف الشخصية سواء كانت هوية أو جواز سفر، أو من خلال بريد إلكتروني رسمي متصل بمؤسسة ما.

وأكدت منصة «تويتر» أن العملية تتم خلال دقائق، والانتهاء من الرد يتم خلال أيام قليلة لكن من الممكن أن تزيد الفترة حسب كمية الطلبات المرسلة.

وتُشير الشركة إلى إمكانية تقديم الأشخاص العاديين من غير المعروفين أو المشهورين طلب التوثيق، لكن في حال التوافق مع الشروط التي وضعتها تويتر في صفحتها الرسمية.