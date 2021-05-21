أريام.. لماذا اختارت أغنية عراقية؟

مراد اليوسف (دبي)

أكدت الفنانة الإماراتية أريام أنها أجلت طرح أعمالها الجديدة إلى هذا الوقت بسبب الظروف التي مر التي مرت على الجميع، واختارت أن تطرح أغنيتها الجديدة «ضحكتك» مؤكدة أنها الوقت الأفضل لطرح الجديد.

وصرحت أريام لـ «الاتحاد» أنها اختارت الأغنية العراقية لتكون أولى أغنياتها قبل أيام الصيف، وأحبت التعاون مع الملحن العراقي الشهير علي صابر وقالت: نجاحاته في الألحان والغناء بالأغنيات المميزة قادتني للتواصل معه من أجل تجهيز لحن لي من الكلمة العراقية، وتوفقنا في هذا العمل الذي يحمل روح الشباب في توزيعه الموسيقي الذي تعاونت به مع الموزع العراقي عثمان عبود.

وذكرت أريام أنها سعيدة بتقديم الكلمة العراقية من جديد بعمل مختلف مع الشاعر العراقي محمد الجبوري، مؤكدة أن الأسلوب العراقي في الكلمة واللحن له جمهور كبير في الخليج والوطن العربي وهو ما يجعلها من أنجح الأغنيات، آملة أن تلاقي أغنيتها التي باتت متوفرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي «ضحكتك» نجاحاً بين الجمهور الذي ينتظر منها دائماً الجديد والمختلف، ويطالبها بالتواصل معهم.

وأكد أريام أنها جاهزة لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة المنفردة في الوقت الحالي، من بينها الأغنية الشعبية الإماراتية والألوان الغنائية الأخرى كاللون السعودي والكويتي من الأغنيات الخليجية، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال الأيام القادمة، مستبعدة جمع أغنيات وطرحها في ألبوم واحد حالياً.

ولفتت إلى أهمية نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتعطي كل منصة رقمية فيها وقتاً خاصة تتابع فيها الجمهور واقتراحاته وتعليقاته التي تهتم وتتابعها بكل محبة وباستمرار، مؤكدة أنها لها طريقتها في عرض أعمالها وإطلالاتها التي تهتم بكل تفاصيلها، وتحرص على أن تكون ذات طاقة إيجابية لكل من يتابعها.