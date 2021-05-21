تطورات الحالة الصحية لدلال بعد وفاة زوجها سمير غانم؟

تشهد الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز نوعًا من الاستقرار في الفترة الراهنة، وذلك على الرغم من إيجابية المسحة الطبية التي أجرتها مؤخراً، في ظل صراعها مع فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي مصري، إن "الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي، وحالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي"، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أنه "لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم"، لافته إلى أن "مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية".

وأشار إلى أن "الأخبار السيئة قد تزيد من حالة التعب الفنانة دلال عبد العزيز وعدم الاستقرار".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.