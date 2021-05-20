كيف نعت السفارة الأميركية في القاهرة سمير غانم؟

أحمد عاطف (القاهرة)

نعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في القاهرة، الفنان المصري سمير غانم الذي وافته المنية، الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً إثر تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة الأميركية، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "تويتر"، "نشارك الشعب المصري في حداده على فقدان الأسطورة سمير غانم"، مضيفة "ستظل سيرته حية في قلوب كل من لمسهم بروح الدعابة".

وحرصت السفارة على نشر نعيها للفنان الكوميدي باللغتين العربية والإنجليزية ملحقة بصورة شخصية للفنان الرحل.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان الراحل أعلن أن تشييع جنازة سمير غانم سيكون من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، غداً، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة، وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء بالمقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.