4 أسرار في مسيرة الراحل سمير غانم

أحمد عاطف (القاهرة)

ربما لا يعرف محبو الفنان المصري الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية اليوم الخميس، الكثير عن أسراره خارج مشواره الفني، خاصة تلك المتعلقة بحياته الشخصية والأسرية.

تلك الأسرار الخاصة بالفنان الكوميدي الراحل، قالها بنفسه ضمن حوارات صحفية وحلقات تلفزيونية عن مسيرته الشخصية والفنية، وأبرز تلك الأسرار:

الانضمام إلى كلية الشرطة

بعد مرحلة الثانوية العامة، انضم إلى كلية الشرطة المصرية، احتذاءً بوالده الذي كان ضابطًا بالشرطة، لكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين، فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وهناك انضم للفرق الفنية فيها.

وخلال أحد الحلقات التليفزيونية، قال الفنان الراحل إن من المفارقات أن ضابط السرية لديه في كلية الشرطة كان الفنان صلاح ذو الفقار، والذي كان حينها يحمل رتبة نقيب. وكان غانم شديد الإعجاب به، وكان يرى فيه فنانا رغم شدته وانضباطه، لكن الأقدار قد تغيرت بعد ذلك وانضما الاثنين للمجال الفني.

تزوج امرأة صومالية

من الأمور التي لا يعرفها الكثيرون أيضاً عن سمير غانم، هي زواجه من فتاة صومالية قبل زواجه من الفنانة دلال عبد العزيز، حيث كشف النجم الكوميدي خلال أحد الحوارات التلفزيونية عن زواجه في شبابه من امرأة صومالية كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته.

وأوضح غانم حينها أنه تزوج بهذه السيدة في بداية مشواره الفني، لمدة عام واحد فقط، مضيفاً أن والدته كانت تحبها، ولكن لم يستمر معها بسبب "النصيب واختلاف الطباع"، بحسب تعبيره حينها.

وقال إنه عقد قرانه عليها عندما كان عضواً في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وإن من شجعه على الزواج منها هو صديقه الراحل الضيف أحمد.

يذكر أن الفنان سمير غانم تزوج من الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائهما معاً في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، ولديهما ابنتان هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم إيمي.

أفلام مقاولات لعلاج شقيقه

في عام 2005، نشرت صحيفة الشرق الأوسط حوراً فنياً مع سمير غانم، الذي كشف حينها بأنه شارك في العديد من أفلام المقاولات التي وصفها بـ"الهابطة". وقال عنها "هي أفلام بلا إخراج أو تكنيك، لكن كمية الضحك الموجودة في فيلم واحد منها تعادل كمية الضحك الموجودة في خمسة أفلام من الموجودة حاليا على الساحة.

واعترف غانم بأنه شارك في أكثر من 50 فيلما من أفلام المقاولات بهدف جني المال لعلاج شقيقه "سيد" من الفشل الكلوي حيث كان يعالج في أميركا وكان يريد أن يجري له عملية زرع كلى إلا أنه توفي، وتوقف بعدها عن هذه الأفلام.

رفض العمل مع "الزعيم"

قال سمير غانم، في أحد حواراته، إنه رفض العمل مع "الزعيم" عادل إمام، لأنه أراده "كومبارس" في أحد أفلامه الأخيرة، موضحاً: "عرضت عليه منذ 15 سنة أن نلتقي معاً في مسرحية واحدة، وهو أيضا قال لي هذا الكلام".

وأضاف "عرضت على عادل إمام أن نلتقي في فيلم سينمائي يعيد تاريخ عتاولة الكوميديا، ولكن فوجئت بعد سنوات أن عادل إمام يطلبني للعمل في أحد أفلامه الأخيرة، وكنت مرحبا جدا بالفكرة، ولكن عندما قرأت الدور الذي رشحني له، وجدته صغيرا ولا يتناسب مع إمكانيات سمير غانم، فاعتذرت له بأدب وقلت له: حبيب قلبي خليني في حاجة تانية.. مش معقول اطلع أقول ثلاث كلمات".