«كلايم أبوظبي».. تسلّق وقفز حرّ للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، عن عودة فعالية «ليلة السيدات» لهذا العام، والتي تقام كل يوم الأربعاء من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 9:00 ليلاً، حيث يضاء المبنى باللون الوردي.

خصوصية

وتوفر الفعالية للسيدات عروضاً خاصة تمكّنهم من اختبار مهاراتهن وخوض أقوى التجارب بأجواء من الخصوصية التامّة، حيث يتولى كادر من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن الإشراف على هذه الليلة، ويمنع استخدام الهواتف النقالة.

3 باقات

وخلال «ليلة السيدات»، يمكن الاستفادة من باقة التسلق لمدة 60 دقيقة على جدار المبتدئين وجدار التسلق للمستوى المتوسط، وباقة ثانية لخوض القفز الحر ضمن أكبر نفق هوائي داخلي في العالم، وباقة ثالثة للتسلق الداخلي والقفز الحر معاً. وتحصل السيدات المشاركات في هذه الفعالية على إصدار خاص من شهادة الخبرة احتفاءً بزيارتهن للمرفق الترفيهي.

ويعتمد «كلايم أبوظبي» تقنية FacePass التي تتيح استخدام تقنية التعرّف إلى الوجه، وتتيح القيام بعمليات الدفع لدى المتاجر والمطاعم بدون تلامس.